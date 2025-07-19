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19 июля 2025 в 11:21

Акулы терроризируют туристов на любимом курорте россиян

В Турции акулы начали нападать на отдыхающих

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Турции, омываемой Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным морями, отдыхающие жалуются на акул, которые подплывают к берегам и атакуют отдыхающих. Жители республики и туристы публикуют в соцсетях видео с хищниками. На некоторых кадрах можно заметить, как они нападают на лодки рыбаков, передает агентство Hyrriyet.

По словам отдыхающих, акулы приближаются к берегам в Коньяалты в Анталье и курорту Датча. Также их заметили в Мраморном море у набережной Джаддебостан, которая располагается в густонаселенной азиатской части Стамбула.

Эксперты подтверждают, что в последнее время увеличилось количество акул и скатов, находящихся очень близко к берегу. По их словам, эти виды можно встретить даже на мелководье, поскольку в морях становится меньше кислорода.

Ранее на Сейшельских островах в районе города Бэ Сент-Анн медуза физалия, известная также как португальский военный кораблик, напала на российского туриста. Она схватила отдыхавшего в воде мужчину и нанесла ему серьезный ожог.

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