Российский турист подвергся атаке португальского кораблика

Медуза физалия, известная также как португальский военный кораблик, напала на российского туриста на Сейшельских островах в районе города Бэ Сент-Анн, сообщил Telegram-канал SHOT. Животное схватило отдыхавшего в воде мужчину и нанесло ему серьезный ожог.

Сразу после этого россиянин вышел из воды и побежал в отель, где ему вовремя оказали первую помощь. Медики промыли раны водой, дали противоаллергические препараты и охладили место укуса. При этом отмечается, что, если бы помощь запоздала, туриста мог ждать анафилактический шок и даже паралич. В воде после встречи с физалией есть риск утратить контроль над телом и утонуть.

Ранее российский турист получил тяжелый ожог век во Вьетнаме, в курортном Нячанге, после контакта с ядовитой медузой — португальским корабликом. Мужчина несколько часов не подозревал о поражении нейротоксином, что привело к сильному отеку лица и угрозе потери зрения. После обращения в больницу местные врачи диагностировали ожог и назначили экстренное лечение.

До этого сообщалось, что российская туристка заразилась смертельно опасной лихорадкой чикунгунья на Шри-Ланке, где сейчас наблюдается крупнейшая за десятилетия вспышка этого заболевания. У девушки три дня держалась температура 40 градусов, а сильные боли в суставах лишали возможности передвигаться.