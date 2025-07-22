Рыбаки из Индии вернулись домой с необычным уловом и разбогатели Индийские рыбаки поймали сома весом около 100 кг и разбогатели

В Индии рыбаки из штата Одиша выловили огромного сома редкого вида и получили за него хорошее вознаграждение, сообщает Prameyanews. Вес рыбы составил порядка 100 килограмм. По данным издания, это произошло на реке Маханади.

Анантрам Мудули и Сужит Сетхи из деревни Биника признались, что сначала приняли свой улов за крокодила. Прежде мужчины добывали рыбу весом от 30 до 40 килограммов, но этот улов превзошел все ожидания.

Предприятие из Западной Бенгалии, занимающееся производством лекарств, проявило интерес к улову и приобрело его. Рыболовы получили вознаграждение в размере 300 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 272 тысячам рублей.

Сома, пойманного рыбаками, в Индии называют бода. Эта рыба обитает в реке Маханади, а ее внутренности ценятся в традиционной медицине.

Ранее рыбаки из Южной Кореи столкнулись с неожиданным уловом — в их сети случайно попался голубой тунец. Его стоимость оценивается примерно в 1,9 млн долларов (150 млн рублей). Однако разбогатеть не получилось — за продажу или доставку этой рыбы на берег им могло грозить тюремное заключение на срок до двух лет или штраф в размере до 20 млн вон (1,2 млн рублей).