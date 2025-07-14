Южнокорейским рыбакам пришлось утопить целое состояние

Южнокорейские рыбаки были вынуждены выбросить в море гигантский улов голубого тунца стоимостью почти $1,9 млн (150 млн рублей), сообщило издание South China Morning Post. Неожиданная добыча попала в их сети совершенно случайно.

Рыбаки ловили скумбрию, кальмаров и другую некрупную рыбу у берегов уезда Йондок. Однако за косяками мелкой рыбы охотились настоящие гиганты — тихоокеанские голубые тунцы. Преследуя добычу, они запутались в сетях.

Несмотря на высокую стоимость улова, рыбаки не могли законно продать или даже доставить на берег добычу. Причиной является тот факт, что в регионе была полностью исчерпана годовая квота на вылов тунца.

Если бы рыбаки попытались продать улов или хотя бы доставить его на берег, им грозили бы до двух лет тюрьмы или штраф величиной до 20 млн вон (1,2 млн рублей), — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что рыбак из города Чарльз-Сити в штате Вирджиния, США, Уоррен Пуарье поймал желтохвоста весом 25,5 кг в Северной Каролине. Мужчина побил предыдущий рекорд штата на 10 кг. Он боролся с рыбой 45 минут и в итоге смог вытащить желтохвоста на борт лодки.