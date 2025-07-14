Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 06:53

Южнокорейским рыбакам пришлось утопить целое состояние

SCMP: южнокорейские рыбаки выбросили улов на 150 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южнокорейские рыбаки были вынуждены выбросить в море гигантский улов голубого тунца стоимостью почти $1,9 млн (150 млн рублей), сообщило издание South China Morning Post. Неожиданная добыча попала в их сети совершенно случайно.

Рыбаки ловили скумбрию, кальмаров и другую некрупную рыбу у берегов уезда Йондок. Однако за косяками мелкой рыбы охотились настоящие гиганты — тихоокеанские голубые тунцы. Преследуя добычу, они запутались в сетях.

Несмотря на высокую стоимость улова, рыбаки не могли законно продать или даже доставить на берег добычу. Причиной является тот факт, что в регионе была полностью исчерпана годовая квота на вылов тунца.

Если бы рыбаки попытались продать улов или хотя бы доставить его на берег, им грозили бы до двух лет тюрьмы или штраф величиной до 20 млн вон (1,2 млн рублей), — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что рыбак из города Чарльз-Сити в штате Вирджиния, США, Уоррен Пуарье поймал желтохвоста весом 25,5 кг в Северной Каролине. Мужчина побил предыдущий рекорд штата на 10 кг. Он боролся с рыбой 45 минут и в итоге смог вытащить желтохвоста на борт лодки.

Южная Корея
рыбаки
улов
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Байден сделал одно важное признание о своем президентстве
Южнокорейским рыбакам пришлось утопить целое состояние
Российский боец рассказал о зверском приказе бойцам ВСУ в ДНР
Провальное отступление в ДНР, танки громят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 июля
Россиянам назвали способы проверки меда в домашних условиях
Терапевт раскрыла, вреден ли кофе для печени
Трамп вручил медаль российскому голкиперу ПСЖ
Врач развеяла миф о страшном вреде гречки для здоровья
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июля 2025 года
На Украине раскритиковали статью NYT о вторжении ВСУ в Курскую область
Британский аэропорт закрыли после крушения самолета
Кардиолог раскрыла, кому опасно пить крепкий черный чай
Перечислены данные, которые нельзя хранить в смартфоне
«На пользу пациентам»: парафармацевт об ужесточении контроля за БАДами
Во Франции произошел дерзкий побег из тюрьмы
Москвичам предсказали потоп до конца июля
Юрист развеял популярный миф о налогах и МРОТ
Чехия попросила Словакию отказаться от блокировки санкций против РФ
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
Макрон призвал сопротивляться главной угрозе Европе
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.