Мужчина поймал крупную рыбу и побил местный рекорд на 10 кг Fox News: житель США поймал желтохвоста весом 25,5 кг и побил рекорд штата

Рыбак из города Чарльз-Сити в штате Вирджиния, США, Уоррен Пуарье поймал желтохвоста весом 25,5 кг в Северной Каролине, сообщает Fox News. Мужчина побил предыдущий рекорд штата на 10 кг.

Пуарье ловил рыбу в районе барьерных островов. Мужчине попала на крючок крупная добыча. Он боролся с рыбой 45 минут и в итоге смог вытащить желтохвоста на борт лодки. Мужчина взвесил рыбу на рынке острова Хаттерас и узнал, что установил рекорд Северной Каролины.

До этого самого большого желтохвоста штата поймали в прошлом году. Вес рыбы составлял 15,3 кг. Рекорд Пуарье подтвердил департамент охраны окружающей среды Северной Каролины.

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