Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:38

Мужчина поймал крупную рыбу и побил местный рекорд на 10 кг

Fox News: житель США поймал желтохвоста весом 25,5 кг и побил рекорд штата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбак из города Чарльз-Сити в штате Вирджиния, США, Уоррен Пуарье поймал желтохвоста весом 25,5 кг в Северной Каролине, сообщает Fox News. Мужчина побил предыдущий рекорд штата на 10 кг.

Пуарье ловил рыбу в районе барьерных островов. Мужчине попала на крючок крупная добыча. Он боролся с рыбой 45 минут и в итоге смог вытащить желтохвоста на борт лодки. Мужчина взвесил рыбу на рынке острова Хаттерас и узнал, что установил рекорд Северной Каролины.

До этого самого большого желтохвоста штата поймали в прошлом году. Вес рыбы составлял 15,3 кг. Рекорд Пуарье подтвердил департамент охраны окружающей среды Северной Каролины.

Ранее не менее 94 человек пострадали при нападении родственной пиранье рыбы на бразильском курорте Прайя-де-Фигейра. Из-за этого популярное среди туристов место временно закрыли. В реке появились огромные рыбы с зубами, напоминающими человеческие. Один из пострадавших потерял палец, а нескольким другим потребовалось зашивать раны. По мнению экспертов, за атаками стоят бурые паку — пресноводные рыбы, похожие на пираний. Они могут быть длиной до 120 см, а также весить 40 кг.

США
рыба
рыбаки
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тагиле утонувших в Lexus подруг похоронят в одинаковых гробах
В дом руководителя МХАТ нагрянули с обысками
Военкор объяснил значение взятого села в ДНР
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
В Одинцово умер впавший в кому после стоматолога малыш
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.