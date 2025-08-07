Акулы напугали отдыхающих на популярном турецком курорте

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Акул обнаружили у берега в турецком Бодруме, передает Telegram-канал SHOT. Спасателям пришлось экстренно вывести всех отдыхающих из воды.

Нескольких хищников и дельфинов заметили с помощью дронов. Сообщается, что акулы двигались друг за другом. Отдыхающим пришлось ждать, когда они покинут прибрежную зону. По данным канала, туристы позже вновь отправились купаться.

Ранее в Пуэрто-Рико акула напала на беременную супругу известного баскетболиста Данило Галлинари. 39-летнюю Элеонору Бои хищник укусил за бедро, после чего ей оказали первую помощь и перевезли в больницу. После инцидента береговую линию патрулировали морская полиция и спасатели.

В Невельском районе Сахалинской области рыбак столкнулся с большой белой акулой. Хищник обглодал пойманного тунца и некоторое время преследовал лодку. Эксперты отмечают, что появление белой акулы у берегов Сахалина — редкое явление, вероятно, связанное с потеплением воды в Татарском проливе.

