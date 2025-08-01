Беременная жена экс-баскетболиста НБА стала жертвой акулы

В Пуэрто-Рико акула напала на супругу известного баскетболиста Данило Галлинари, передает El Vocero со ссылкой на представителя местной полиции Рубена Мойено. Отмечается, что Элеонора Бои беременна.

Хищник укусил 39-летнюю женщину за бедро, говорится в сообщении. После того как была оказана первая помощь, пострадавшую перевезли в больницу. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что ее состояние не вызывает опасений и жизни ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники морской полиции муниципалитета и спасатели осуществляют совместное патрулирование береговой линии.

Ранее эксперт предупредил туристов, отдыхающих на побережье Турции, об опасности встречи с акулами. На побережье Мраморного моря акулы подплывают близко к берегам и могут атаковать отдыхающих. Среди них могут оказаться опасные для человека особи, например, акула-мако. Эти акулы обычно обитают в открытом море, но иногда приближаются к побережью.

До этого в США обнаружили акулу-людоеда длиной 4,2 метра и весом около 750 кг. Это самая крупная особь, зафиксированная OCEARCH. Ее назвали Контендером. Ученые начали отслеживать ее перемещения для изучения поведения и миграции морских обитателей.