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28 июля 2025 в 10:50

В США обнаружили акулу-людоеда рекордных размеров

В США обнаружили акулу-людоеда длиной более четырех метров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У побережья Нантакета в США обнаружили белую акулу длиной 4,2 метра и весом около 750 килограммов, передает MassLive. Это самая крупная особь за всю историю наблюдений, проводимых исследовательской организацией OCEARCH, которая занимается сбором данных об океане и его обитателях.

Хищника впервые засекли у границы штатов Флорида и Джорджия, после чего ученые начали отслеживать его перемещения. Акулу назвали Контендером в честь партнера проекта, компании Contender Boats, которая занимается производством судов для морских экспедиций. Специалисты продолжают наблюдение за редким гигантом, рассчитывая получить новые данные о поведении и миграции морских хищников.

Ранее эксперт Михаил Леус рассказал, что за последние 100 лет в Черном море зарегистрировано всего пять случаев встречи человека с акулами. По его словам, встретить акулу в этих водах сложно, но все же возможно. Леус добавил, что в Черном море безопасно и комфортно купаться, так как в нем почти нет ядовитых морских существ.

Во Флориде акула тем временем атаковала 18-летнего инструктора по серфингу во время занятий на пляже. Молодой человек получил травмы, но смог отбиться от хищника.

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