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26 июля 2025 в 21:47

Россиянам рассказали, могут ли акулы напасть на человека в Черном море

Леус: в Черном море редко можно встретить акулу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За последние 100 лет зарегистрировано всего пять случаев встречи человека с акулами в Черном море, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале он отметил, что за это время ни разу не было летального исхода.

Встретить акулу в Черном море сложно, но можно, — сообщил Леус.

Он также отметил, что Черное море — один из самых популярных курортов в России и его безопасность для отдыхающих не вызывает никаких сомнений. В морских водах обитает крайне мало ядовитых существ, что делает отдых здесь еще более привлекательным для туристов.

Ранее во Флориде акула напала на 18-летнего инструктора по серфингу Сэма Холлиса во время занятий на пляже Нью-Смирна-Бич. По его словам, она схватила его за ногу и попыталась скинуть юношу с доски. Молодому человеку удалось отбиться от хищника, получив лишь неопасные для жизни травмы. Несмотря на произошедшее, он заявил, что не собирается бросать любимое дело.

Еще ранее эксперт рассказал, в районе какого российского города обитают смертельно опасные акулы. По его словам, кровожадных хищников можно встретить в Японском море на Дальнем Востоке. Он также подчеркнул, что они могут заходить в местные воды из субтропических регионов.

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хищники
Черное море
нападения
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