Стало известно, опасны ли акулы в Турции

Туристам, отдыхающим на побережье в Турции, стоит поберечься опасных для человека акул, посоветовал в беседе с NEWS.ru дайвер-инструктор кандидат биологических наук Михаил Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что на побережье Мраморного моря хищники подплывают к берегам и атакуют отдыхающих, среди них могут встретиться очень опасные для человека особи.

Если акула-мако покусает, есть вероятность, что человек получит серьезную травму или скончается от потери крови. Они могут воспринимать людей как пищу и нападать на сухопутных животных, попавших в воду. Мы для них — совсем не морские существа, которые чувствуют себя в воде как дома. Мы медленные, безобидные, значит, нами можно полакомиться, — сообщил Сафонов.

Он рассказал, что среда обитания мако — это открытое море, но порой они могут приближаться к побережью. По его словам, опасные для человека акулы встречаются и на Дальнем Востоке, куда они могут заплывать из субтропических вод.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал российским туристам отказаться от отдыха в Турции из-за того, что на курорте обнаружили провоцирующую холеру бактерию. Тем, кто все же отправился в отпуск, он рекомендовал не испытывать судьбу и не купаться в море. Австрийская туристка погибла после нападения акулы в водах Красного моря в Египте.