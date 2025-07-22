Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 14:51

Стало известно, опасны ли акулы в Турции

Эксперт по акулам Сафонов: акулы-мако воспринимают людей как пищу

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Туристам, отдыхающим на побережье в Турции, стоит поберечься опасных для человека акул, посоветовал в беседе с NEWS.ru дайвер-инструктор кандидат биологических наук Михаил Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что на побережье Мраморного моря хищники подплывают к берегам и атакуют отдыхающих, среди них могут встретиться очень опасные для человека особи.

Если акула-мако покусает, есть вероятность, что человек получит серьезную травму или скончается от потери крови. Они могут воспринимать людей как пищу и нападать на сухопутных животных, попавших в воду. Мы для них — совсем не морские существа, которые чувствуют себя в воде как дома. Мы медленные, безобидные, значит, нами можно полакомиться, — сообщил Сафонов.

Он рассказал, что среда обитания мако — это открытое море, но порой они могут приближаться к побережью. По его словам, опасные для человека акулы встречаются и на Дальнем Востоке, куда они могут заплывать из субтропических вод.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал российским туристам отказаться от отдыха в Турции из-за того, что на курорте обнаружили провоцирующую холеру бактерию. Тем, кто все же отправился в отпуск, он рекомендовал не испытывать судьбу и не купаться в море. Австрийская туристка погибла после нападения акулы в водах Красного моря в Египте.

акула
Турция
людоед
опасность
отпуск
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества
В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам дополнительный отпуск
В Кремле раскрыли, будут ли в России запрещать иностранные мессенджеры
Военкор раскрыл нюанс попыток прорыва ВСУ под Курском
Восьмилетний мальчик полгода проходил с пластиковым колпачком в легких
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в России на 12%
Инфляции для бедных в России предрекли рост
Госдума приняла закон об использовании VPN
Вот почему все помешались на смузи с бананом! 10 рецептов на каждый день
Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто
Погода в Москве в среду, 23 июля: ждать ли сильный дождь и мощную грозу
Грузия выделила участок земли для Азербайджана
Открытый гроб, слезы жены, особенность могилы: как прошли похороны Кары
«Очень надеюсь»: Лавров о разумном подходе Трампа и реакции Евросоюза
Экс-депутат Рады оценил, ждет ли отставка высылавшего деньги в РФ Сырского
Стало известно, где в России обитают смертельно опасные акулы
В швейцарских Альпах нашли туристов в нацистской форме
Мужчина попытался изнасиловать 12-летнюю девочку и ее двухлетнюю сестру
Скончался тяжело болевший депутат Госдумы
Теперь покупаем только спелую и сладкую: как правильно выбрать дыню?
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.