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21 июля 2025 в 18:31

Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции

Онищенко посоветовал россиянам сдать путевки в Турцию из-за найденной там холеры

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российским туристам стоит по возможности отказаться от отдыха в Турции, заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд». Так он отреагировал на сообщения о том, что на турецких курортах обнаружили провоцирующую холеру бактерию.

Если путевку еще не купили, лучше туда все-таки не ехать. Если же билеты уже куплены, но есть возможность сделать возврат, то стоит так и поступить. А если чемоданы уже собраны, тур уже никак не вернуть или люди уже находятся там, то я рекомендую не испытывать судьбу, в море не купаться, — сказал Онищенко.

Академик пояснил, что заражение холерой происходит через воду и еду. Заболевание сопровождают обезвоживание организма, рвота, диарея, также происходит обратный осмос, когда вся жидкость идет в обратном направлении.

Ранее туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

До этого выяснилось, что в Турции отдыхающие жалуются на атаки акул. Жители республики и туристы начали публиковать видео с хищниками, которые нападают на лодки рыбаков.

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Геннадий Онищенко
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