На популярном у россиян курорте нашли вызывающую холеру бактерию Milliyet: туристов предупредили о риске заражения бактерией Vibrio в Турции

Туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру, сообщает местное издание Milliyet. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Уролог и хирург из стамбульской больницы Florence Nightingale Угур Аферин призывает людей, купающихся в море летом, проявлять повышенную осторожность. Он объясняет, что бактерии Vibrio активно размножаются в теплой соленой воде. В частности, Vibrio cholerae может попасть в пищеварительную систему при проглатывании инфицированной морской воды. Это потенциально вызывает холеру, которая, как он указывает, приводит к сильной диарее и обезвоживанию. Хотя Турция редко фиксирует случаи холеры, врач предупреждает, что нулевого риска не существует.

Врач также выделил другую ключевую опасность: контакт открытых ран с соленой морской водой. Он объясняет, что в некоторых редких случаях это приводит к опасным для жизни инфекциям, включая некротизирующий фасциит, широко известный как «плотоядная бактерия». Аферин дополнительно предостерегает от заражения при употреблении некоторых морепродуктов, например сырых устриц. По его словам, у людей с ослабленным иммунитетом такие инфекции способны распространиться в кровь, вызывая сепсис.

Ранее выяснилось, что в Турции отдыхающие жалуются на атаки акул. Жители республики и туристы начали публиковать видео с хищниками, которые нападают на лодки рыбаков.