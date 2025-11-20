Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:11

Известный врач раскрыл необходимую для здоровья норму ходьбы

Профессор Бокерия: необходим индивидуальный подход к здоровой норме шагов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Известный советский и российский врач-кардиохирург профессор Лео Бокерия опроверг универсальность популярного стандарта в 10 тыс. шагов для поддержания здоровья. В беседе с NEWS.ru на церемонии награждения победителей всероссийского проекта «Человек идущий» он подчеркнул, что оптимальный объем физической активности является строго индивидуальным параметром для каждого человека.

Это все индивидуально, потому что каждый человек отличается, ему больше или меньше нужно, чем окружающим. Я бы на месте человека, который решил ходить, вне зависимости от возраста и так далее, пошел бы к врачу, — сказал Бокерия.

По словам кардиохирурга, специалист должен провести комплексное обследование на специальной аппаратуре, чтобы объективно оценить физическую форму пациента. На основании полученных данных врач может назначить персонализированный режим ходьбы с конкретным количеством шагов и оптимальной периодичностью тренировок в неделю.

Бокерия также отметил важность последующего врачебного контроля через 10-14 дней для наблюдения за реакцией организма на нагрузки. Такой подход, по его мнению, позволяет безопасно стабилизировать состояние пациента и лишь затем постепенно повышать уровень физической активности.

Ранее Бокерия заявил, что начинать активный образ жизни в зрелом возрасте нужно только под наблюдением врача. Он напомнил, что консультацию и помощь можно получить в государственных поликлиниках бесплатно.
