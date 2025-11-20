Профессор Бокерия объяснил, как начинать ЗОЖ в «пацанские» 40 лет Профессор Бокерия посоветовал начинать ЗОЖ в зрелом возрасте под контролем врача

Начинать вести здоровый образ жизни в зрелом возрасте нужно только под наблюдением врача, заявил советский и российский врач-кардиохирург профессор Лео Бокерия в беседе с NEWS.ru. На награждении победителей всероссийских соревнований по ходьбе «Человек идущий» он напомнил, что консультацию и помощь можно получить в государственных поликлиниках бесплатно.

40 лет — это пацанский возраст. Я думаю, во всех случаях надо держать совет с врачом, — отметил Бокерия.

Профессор объяснил, что после двух визитов в пределах 14 дней врач уже понимает состояние пациента. Только за этот период он может оценить, какие изменения произошли за это время и как корректировать нагрузку дальше.

Ранее гериатр Николай Зак рассказал, что немаловажный «ингредиент» долгой и здоровой жизни — это удача. По его мнению, зачастую болезни и происшествия, которые не дают людям дожить до 100 лет, — это случайности.

Гериатр Антон Наумов между тем отметил, что образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт. Люди в таких регионах много двигаются, причем в рамках естественной повседневной активности. Например, женщины на японском острове Окинава более 90 раз в день садятся и встают с пола, а мужчины на итальянской Сардинии ежедневно проходят от 30 до 35 километров.