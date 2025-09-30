Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:32

Гериатр назвал неочевидное условие, позволяющее становиться долгожителями

Гериатр Зак: удача — это немаловажный «ингредиент» долгой и здоровой жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немаловажный «ингредиент» долгой и здоровой жизни — это удача, заявил в беседе с NEWS.ru гериатр Николай Зак. По его мнению, зачастую болезни и происшествия, которые не дают людям дожить до 100 лет, — это случайности. Эксперименты показывают, что в одинаковых условиях у одних и тех же животных может быть разная продолжительность жизни, добавил он.

Главное — удача. Даже то, что кто-то родился, — уже невероятная удача. Вся жизнь — это череда случайных происшествий, которые влияют на вероятность заболеть или умереть раньше, чем в 100 лет. В любых экспериментах с одинаковыми животными в одинаковой среде продолжительность жизни у всех сильно разная, — сообщил Зак.

Ранее гериатр Антон Наумов заявил, что образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт. По его словам, люди в таких регионах много двигаются, причем в рамках естественной повседневной активности. Эксперт пояснил, что женщины на японском острове Окинава более 90 раз в день садятся и встают с пола, а мужчины на итальянской Сардинии ежедневно проходят от 30 до 35 километров.

