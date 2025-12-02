Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году

Запреты для елки: эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году

Чтобы встреча 2026 года, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади, была успешной, важно при украшении елки придерживаться ряда правил. Рассказываем, какие существуют запреты для украшения елки.

Астрологи и эксперты по фэншуй настоятельно рекомендуют отказаться от обилия синих, голубых и серебристых оттенков, так как стихия Воды символически «тушит» огненную удачу года. Эти цвета разозлят Огненную Лошадь и украдут вашу удачу в 2026 году.

Также под запретом игрушки-обезьяны и крысы, чья энергия вступает в прямую конфронтацию со свободолюбивой Лошадью, привнося в дом хитрость, суету и помехи.

Откажитесь от острых стеклянных сосулек и геометричных украшений с агрессивными формами, которые могут «ранить» энергию животного. Вместо этого выберите теплую палитру красного, золотого, зеленого и медного, чтобы угодить символу года и привлечь в дом процветание.

Ранее стало известно, какие подарки россияне хотят получить на Новый год.