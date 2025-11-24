Стало известно, какие подарки россияне хотят получить на Новый год Доцент Щербаченко: самым желанным подарком для россиян на Новый год стали деньги

Согласно опросу, самым популярным подарком на Новый год среди россиян стали деньги, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, современный потребитель предпочитает презенты, которые приносят практическую пользу или вызывают яркие эмоции.

Оказывается, самый желанный подарок для россиян — это деньги. Их в качестве идеального презента указали 55% опрошенных. Свобода распоряжаться суммой по своему усмотрению оказывается важнее символичности. Лидерами также стали путешествия и ювелирные украшения с результатом 46%. Это говорит о том, что многие мечтают о впечатлениях либо о статусных и долговечных предметах роскоши — которые, как вариант, могут быть подарены не от одного человека, а от всей семьи, — поделился Щербаченко.

Он отметил, что тройку лидеров по популярности замыкают гаджеты, которые выбирают 39% опрошенных. По словам доцента, в век технологий смартфон, наушники, колонка, эргономичная клавиатура или умные часы всегда остаются актуальными подарками.

На периферии потребительского интереса оказались настольные игры с 14% и ежедневники с 9% — эти категории, судя по всему, воспринимаются как слишком узкоспециализированные или не самые желанные подарки. Книги, показав результат в 30%, несмотря на свою культурную ценность, уступают более практичным или дорогостоящим вариантам, — заключил Щербаченко.

