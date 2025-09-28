Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:08

Туристы из Белгорода оказались в ловушке на вершине Эльбруса

Трое альпинистов заблокированы на высоте 5300 метров на Эльбрусе

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Три альпиниста, включая человека с травмой ноги, были заблокированы на высоте 5300 метров при спуске с Эльбруса, сообщает Telegram-канал SHOT. Группа, предположительно, состоящая из жителей Белгорода, сумела связаться со спасательными службами для эвакуации.

По имеющимся данным, туристы не прошли обязательную регистрацию своего маршрута перед началом восхождения. В настоящее время организуется операция по их спасению с горного массива.

Ранее опытный альпинист сообщил, что подъем на высоту 7000 метров способен спровоцировать у человека интенсивные головные боли. Он уточнил, что с отдельных вершин регулярно эвакуируют тела погибших, добавив, что большинство несчастных случаев происходит с теми, кто легкомысленно подходит к восхождению.

Кроме того, российский чемпион по альпинизму Сергей Кофанов заявил, что экстремальная высота Эвереста способна оказывать серьезное негативное воздействие на мозг человека. Спортсмен отметил, что во время восхождений участников экспедиций иногда приходится разворачивать в нескольких сотнях метров от цели из-за критического ухудшения состояния здоровья.

