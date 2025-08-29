Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тыс. метров

После восхождения на высоту семь тысяч метров у человека могут развиться сильные головные боли, рассказал NEWS.ru альпинист с трехлетним стажем Андрей. По его словам, с некоторых вершин снимают мертвых людей. Он отметил, что в основном погибают те, кто несерьезно относится к покорению гор.

После восхождения на семитысячник у моего друга несколько дней были сильные головные боли, и он даже лежал в больнице. С некоторых вершин до сих пор снимают трупы. Например, три года назад с Эльбруса спускали мертвого парня в джинсах и кроссовках. А в прошлом году на пике Ленина (высота 7134 метра. — NEWS.ru) в Киргизии тоже спасли двух парней. Хорошо, что живых, но пальцы они себе отморозили, — вспомнил Андрей.

По его словам, важно соблюдать главное правило — помнить, что если вы не достигли определенной вершины к назначенному часу, то стоит вернуться назад и не геройствовать.

Ранее в МЧС России объяснили, что не попытались спасти альпинистку Наговицину, потому что она находилась за границей. Подобные операции спасения возможны по распоряжению президента и правительства РФ.