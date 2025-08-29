День знаний — 2025
В МЧС объяснили, почему не спасли альпинистку Наговицыну

МЧС: операции по спасению россиян за границей проводятся по распоряжению властей

Наталья Наговицына Наталья Наговицына Фото: Социальные сети

МЧС России не предпринимало попыток спасти альпинистку Наталью Наговицыну из-за того, что пострадавшая находилась за границей, сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнил источник, такие операции возможны только по распоряжению президента или правительства России, передает «Газета.Ru».

Гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в мае Наговицына получила серьезную травму ноги во время камнепада. По словам спасшего ее альпиниста, за два месяца такую травму невозможно вылечить для восхождения на высотную точку. Он также отметил, что Наговицына, вероятно, скрыла перелом от гида, тем самым подставив всех членов команды.

До этого альпинист Александр Пятницин рассказал, как трое гидов отказались сопровождать Наговицыну из-за ее низкого уровня подготовки. Несмотря на эти запреты, женщина самостоятельно собрала новую команду для восхождения, которая оказалась неслаженной.

