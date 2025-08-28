День знаний — 2025
28 августа 2025 в 22:13

«Подставила всех»: раскрыт шокирующий факт о пропавшей в горах Наговицыной

Альпинист Ищенко рассказал, что Наговицына пошла на пик Победы с переломом ноги

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Альпинистка Наталья Наговицына поднималась на пик Победы со старой тяжелой травмой, сообщил MSK1.RU ее коллега Александр Ищенко. Мужчина, спасший москвичку в мае после камнепада во время восхождения на Теке-Тор, добавил, что она тогда получила двойной перелом ноги.

Ищенко утверждает, что за два месяца невозможно вылечить такую травму, чтобы идти на семитысячник. Альпинист считает, что Наговицына могла скрыть перелом от гида. По его словам, пик Победы является одним из самых серьезных объектов в альпинизме.

Она поступила безответственно. <…> Спасая ее, погибали люди. <…> Человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, — указал Ищенко.

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что если Наговицына, которая находится на пике Победы больше двух недель, еще жива, то это настоящее чудо. При этом сам Киселев убежден, что россиянка, скорее всего, уже погибла.

До этого киргизский альпинист Илим Карыпбеков заявил, что напарника застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговицыной Романа Мокринского нельзя обвинять. По его словам, мужчина оказал ей максимальную помощь.

Наталья Наговицына
альпинист
горы
происшествия
