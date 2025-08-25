Врач рассказала, могла ли выжить альпинистка Наговицына

Российская альпинистка Наталья Наговицына могла выжить после почти двухнедельного пребывания на высоте 7000 метров, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, в самых экстремальных условиях «включаются» скрытые возможности организма.

Самое главное — это воля к жизни! В этом смысле показательна история американского альпиниста Бека Уэзерса. В 1996-м при покорении Эвереста почти вся его команда погибла. А он очнулся и сумел добраться до лагеря, правда, получил серьезные обморожения. Он выжил благодаря своей невероятной внутренней силе, — сказала Малиновская.

Врач заметила, что без еды можно прожить три-четыре недели. Главное, чтобы при себе была вода.

В экстремальных ситуациях рекомендуется пить как можно больше жидкости. Если этого не делать, организм окажется в состоянии двойного стресса, — заметила доктор.

Ранее врач рассказала, может ли застрявшая в горах Киргизии альпинистка выжить. Спортсменке грозит отек или ишемия мозга, обморожения конечностей и повреждения легких. Высоту 7000 метров доктор назвала «зоной смерти».