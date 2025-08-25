Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врач рассказала, могла ли выжить альпинистка Наговицына

Врач Малиновская: Наговицына могла выжить благодаря силе воли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская альпинистка Наталья Наговицына могла выжить после почти двухнедельного пребывания на высоте 7000 метров, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, в самых экстремальных условиях «включаются» скрытые возможности организма.

Самое главное — это воля к жизни! В этом смысле показательна история американского альпиниста Бека Уэзерса. В 1996-м при покорении Эвереста почти вся его команда погибла. А он очнулся и сумел добраться до лагеря, правда, получил серьезные обморожения. Он выжил благодаря своей невероятной внутренней силе, — сказала Малиновская.

Врач заметила, что без еды можно прожить три-четыре недели. Главное, чтобы при себе была вода.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В экстремальных ситуациях рекомендуется пить как можно больше жидкости. Если этого не делать, организм окажется в состоянии двойного стресса, — заметила доктор.

Ранее врач рассказала, может ли застрявшая в горах Киргизии альпинистка выжить. Спортсменке грозит отек или ишемия мозга, обморожения конечностей и повреждения легких. Высоту 7000 метров доктор назвала «зоной смерти».

