Врач оценила шансы застрявшей в горах Наговицыной на выживание Врач Сысоева: если Наговицына жива, то последствия для здоровья будут необратимы

Российская альпинистка Наталья Наговицына могла выжить после 10 дней пребывания на высоте более 7000 метров, рассказала NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, при этом последствия для здоровья могут оказаться необратимыми. Она отметила, что в первую очередь речь идет об ампутации конечностей.

С научной точки зрения десятидневное выживание на высоте 7000 метров практически исключено, но предел человеческих возможностей в экстремальных условиях никому не известен. Если человек останется жив, последствия не заставят себя долго ждать. В первую очередь речь идет об обморожении конечностей вплоть до ампутаций и повреждениях легких из-за кислородного голодания, — сказала Сысоева.

По ее словам, из-за развившегося отека или ишемии мозга могут нарушиться когнитивные функции. Врач заметила, что вероятность летального исхода очень высока. Высоту более 7000 метров она назвала «зоной смерти».

В подобной «снежной ловушке» температура часто колеблется от –20 до –40 градусов, — заметила врач.

Ранее врач сказал, что состояние застрявшей в горах Киргизии альпинистки очень опасно. Ей грозят высокогорные осложнения, особенно отек мозга или легких. Шансы выжить через неделю в подобных условиях практически отсутствуют.