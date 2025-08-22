Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:56

Врач оценила шансы застрявшей в горах Наговицыной на выживание

Врач Сысоева: если Наговицына жива, то последствия для здоровья будут необратимы

Фото: Valeriy Kudryashov/Global Look Press

Российская альпинистка Наталья Наговицына могла выжить после 10 дней пребывания на высоте более 7000 метров, рассказала NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, при этом последствия для здоровья могут оказаться необратимыми. Она отметила, что в первую очередь речь идет об ампутации конечностей.

С научной точки зрения десятидневное выживание на высоте 7000 метров практически исключено, но предел человеческих возможностей в экстремальных условиях никому не известен. Если человек останется жив, последствия не заставят себя долго ждать. В первую очередь речь идет об обморожении конечностей вплоть до ампутаций и повреждениях легких из-за кислородного голодания, — сказала Сысоева.

По ее словам, из-за развившегося отека или ишемии мозга могут нарушиться когнитивные функции. Врач заметила, что вероятность летального исхода очень высока. Высоту более 7000 метров она назвала «зоной смерти».

В подобной «снежной ловушке» температура часто колеблется от –20 до –40 градусов, — заметила врач.

Ранее врач сказал, что состояние застрявшей в горах Киргизии альпинистки очень опасно. Ей грозят высокогорные осложнения, особенно отек мозга или легких. Шансы выжить через неделю в подобных условиях практически отсутствуют.

альпинисты
Киргизия
происшествия
спортсмены
спорт
гора
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой будет погода в Москве с 25 по 29 августа
Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.