Врач оценила шансы застрявшей в горах Наговицыной на выживание

Российская альпинистка Наталья Наговицына могла выжить после 10 дней пребывания на высоте более 7000 метров, рассказала NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, при этом последствия для здоровья могут оказаться необратимыми. Она отметила, что в первую очередь речь идет об ампутации конечностей.
С научной точки зрения десятидневное выживание на высоте 7000 метров практически исключено, но предел человеческих возможностей в экстремальных условиях никому не известен. Если человек останется жив, последствия не заставят себя долго ждать. В первую очередь речь идет об обморожении конечностей вплоть до ампутаций и повреждениях легких из-за кислородного голодания, — сказала Сысоева.
По ее словам, из-за развившегося отека или ишемии мозга могут нарушиться когнитивные функции. Врач заметила, что вероятность летального исхода очень высока. Высоту более 7000 метров она назвала «зоной смерти».
В подобной «снежной ловушке» температура часто колеблется от –20 до –40 градусов, — заметила врач.
Ранее врач сказал, что состояние застрявшей в горах Киргизии альпинистки очень опасно. Ей грозят высокогорные осложнения, особенно отек мозга или легких. Шансы выжить через неделю в подобных условиях практически отсутствуют.