Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них

Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них Причиной убийства подростка в Туве оказалась произошедшая в 2024 году ссора

Конфликт между двумя 17-летними подростками из Тувы, в результате которого один из них был убит, возник из-за ссоры во время игры в баскетбол, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Согласно его сведениям, первый инцидент произошел осенью 2024 года.

Ранее был конфликт во время игры в баскетбол, из-за этого началась ссора, — говорится в сообщении.

По данным управления Следственного комитета России по Республике Тыва, трагедия произошла вечером 27 декабря в уличном туалете на территории школы села Кызыл-Мажалык. Один из подростков умер от удара ножом в грудь. При этом подозреваемый уже задержан.

В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения по стражу, — добавили в ведомстве.

