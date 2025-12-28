Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 10:59

Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них

Причиной убийства подростка в Туве оказалась произошедшая в 2024 году ссора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Конфликт между двумя 17-летними подростками из Тувы, в результате которого один из них был убит, возник из-за ссоры во время игры в баскетбол, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Согласно его сведениям, первый инцидент произошел осенью 2024 года.

Ранее был конфликт во время игры в баскетбол, из-за этого началась ссора, — говорится в сообщении.

По данным управления Следственного комитета России по Республике Тыва, трагедия произошла вечером 27 декабря в уличном туалете на территории школы села Кызыл-Мажалык. Один из подростков умер от удара ножом в грудь. При этом подозреваемый уже задержан.

В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения по стражу, — добавили в ведомстве.

Ранее в Перми приговорили к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии подростка, убившего дядю и бабушку. Следствие установило, что в момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

Тува
подростки
конфликты
ножи
убийства
погибшие
