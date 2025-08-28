«Равносильно чуду»: спасатель Киселев оценил шансы Наговицыной выжить

Если российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы, еще жива, то это настоящее чудо, заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Она находится на вершине уже больше двух недель. При этом сам Киселев убежден, что Наговицына, скорее всего, уже погибла, передает aif.ru.

Мы можем говорить, что, скорее всего, Наталья погибла. Если она жива на данный момент, то это равносильно чуду. Они случаются, но нельзя говорить по видеосъемке, что она точно умерла, — считает спасатель.

Он добавил, что эвакуировать Наговицыну невозможно. Киселев объяснил, что работать в данных условиях невероятно трудно. Добраться до альпинистки нельзя ни пешком, ни на вертолете.

Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит — скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело, — заключил Киселев.

Ранее аналогичный вывод сделал консилиум альпинистов киргизской туристической фирмы «Аксай-Трэвел». Там объяснили, что спасти Наговицыну невозможно из-за сложных метеорологических условий.