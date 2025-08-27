Совет альпинистов оценил шансы спасения Наговицыной

Консилиум альпинистов пришел к выводу о невозможности спасения застрявшей в горах россиянки Натальи Наговицыной, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) киргизская туристическая фирма «Аксай-Трэвел». Основной причиной представители компании называют сложные метеорологические условия.

В настоящий момент участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, после сложных метеоусловий, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем режиме. Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным последствиям, — сказано в сообщении.

Ранее оператор дрона обратился с просьбой предоставить вертолет для нового облета палатки Наговицыной, находящейся на пике Победы. По его мнению, альпинистка может быть еще жива, поэтому спасательную операцию прекращать рано. Пешком до точки запуска коптера нужно идти около 10 дней. По этой причине он попросил вертолет, который долетит за час.