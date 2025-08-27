День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:32

Автор последнего видео с Наговицыной попросил предоставить вертолет

Оператор дрона потребовал дать ему шанс подлететь к палатке Наговицыной

Социальные сети Социальные сети Фото: Наталья Наговицына

Оператор дрона попросил предоставить вертолет, чтобы еще раз подлететь к палатке Натальи Наговицыной, которая находится на пике Победы со сломанной ногой, передает Telegram-канал SHOT. Он уверен, что альпинистка Наталья Наговицына может быть еще жива, поэтому не стоит отказываться от спасательной операции.

Сообщается, что пеший путь до точки запуска коптера занимает около 10 дней. По этой причине оператор просит доставить его на вертолете. При таком раскладе время в пути займет всего лишь час.

При этом аэровидеосъемка с использованием беспилотника не выявила признаков активности на пике. Съемка велась с применением тепловизора в условиях сильного ветра и сложной погоды. До этого в МЧС республики признали россиянку без вести пропавшей, так как она более двух недель оставалась недоступной для спасателей.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что с организаторов тура могут взыскать расходы на ее спасение в Киргизии. Он отметил, что альпинизм относится к деятельности с осознанно принимаемыми рисками, а базовая страховка россиянки покрывает лишь $35 тысяч долларов из необходимых $60 тысяч.

