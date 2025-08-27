Юрист ответил, сможет ли сын Наговицыной взыскать расходы с организаторов Юрист Русяев: с организаторов восхождения Наговицыной могут взыскать средства

С организаторов тура российской альпинистки Натальи Наговицыной могут взыскать стоимость операции по ее спасению с пика Победы в Киргизии, но необходимы доказательства, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, нужны подтверждения ненадлежащего исполнения обязательств.

Ситуация с Наговицыной демонстрирует проблему распределения финансовых обязательств при экстремальном туризме. Российское законодательство не содержит прямых норм, обязывающих туроператоров или организаторов походов финансировать спасательные операции участников. Для успешного взыскания с организаторов необходимы доказательства их ненадлежащего исполнения обязательств: нарушение техники безопасности, недостаточный инструктаж, искажение информации о маршруте, неучет погодных условий, — сказал Русяев.

Он объяснил, что без таких свидетельств регрессные требования не будут удовлетворены, поскольку альпинизм относится к деятельности с осознанно принимаемыми рисками. По словам юриста, базовая страховка альпинистки покрывает лишь $35 тысяч, оставляя непокрытыми около $23–25 тысяч долларов для оплаты спасательной операции.

По нормам российского наследственного права эта задолженность автоматически перейдет к сыну Наговицыной как правопреемнику. Ст. 1175 Гражданского кодекса РФ устанавливает ответственность наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости полученного имущества. Это означает, что сын будет обязан покрыть разницу, но не сверх стоимости унаследованного, — добавил Русяев.

Ранее МЧС Киргизии официально признало Наговицыну без вести пропавшей. По словам пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова, сейчас никто не может подтвердить ни гибель женщины, ни факт того, что она выжила.