День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:55

Юрист ответил, сможет ли сын Наговицыной взыскать расходы с организаторов

Юрист Русяев: с организаторов восхождения Наговицыной могут взыскать средства

Наталья Наговицына Наталья Наговицына Фото: Социальные сети

С организаторов тура российской альпинистки Натальи Наговицыной могут взыскать стоимость операции по ее спасению с пика Победы в Киргизии, но необходимы доказательства, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, нужны подтверждения ненадлежащего исполнения обязательств.

Ситуация с Наговицыной демонстрирует проблему распределения финансовых обязательств при экстремальном туризме. Российское законодательство не содержит прямых норм, обязывающих туроператоров или организаторов походов финансировать спасательные операции участников. Для успешного взыскания с организаторов необходимы доказательства их ненадлежащего исполнения обязательств: нарушение техники безопасности, недостаточный инструктаж, искажение информации о маршруте, неучет погодных условий, — сказал Русяев.

Он объяснил, что без таких свидетельств регрессные требования не будут удовлетворены, поскольку альпинизм относится к деятельности с осознанно принимаемыми рисками. По словам юриста, базовая страховка альпинистки покрывает лишь $35 тысяч, оставляя непокрытыми около $23–25 тысяч долларов для оплаты спасательной операции.

По нормам российского наследственного права эта задолженность автоматически перейдет к сыну Наговицыной как правопреемнику. Ст. 1175 Гражданского кодекса РФ устанавливает ответственность наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости полученного имущества. Это означает, что сын будет обязан покрыть разницу, но не сверх стоимости унаследованного, — добавил Русяев.

Ранее МЧС Киргизии официально признало Наговицыну без вести пропавшей. По словам пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова, сейчас никто не может подтвердить ни гибель женщины, ни факт того, что она выжила.

юристы
Киргизия
альпинисты
законы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
33 года провала. Почему ОБСЕ не смогла разрешить конфликт в Карабахе
В России предложили поощрять трезвых граждан кешбэком и льготами
Арестованному мэру Владимира больше не рады в «Единой России»
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.