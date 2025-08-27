Аэровидеосъемка не выявила признаков, что альпинистка Наговицына жива ГКНБ Киргизии не обнаружил признаков, что альпинистка Наговицына жива

Аэровидеосъемка с использованием БПЛА не выявила признаков, что российская альпинистка Наталья Наговицына жива, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. До этого в МЧС республики признали россиянку без вести пропавшей, так как она более двух недель оставалась недоступной для спасателей на высоте около 7200 метров на пике Победы.

Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора. По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговицыной обнаружить не удалось, — сказано в сообщении.​​​​​​

Ранее сообщалось, что стоимость операции по спасению Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, может составлять около $100 тысяч (8 млн рублей). Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев пояснил, что только один вылет вертолета стоит порядка $20 тысяч (1,6 млн рублей).

До этого член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что за годы восхождений на пике Победы погибли порядка 30 альпинистов из разных стран. По его словам, трагедии происходили в пределах 100 метров от точки, где сейчас находится альпинистка.