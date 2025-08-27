День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:40

Аэровидеосъемка не выявила признаков, что альпинистка Наговицына жива

ГКНБ Киргизии не обнаружил признаков, что альпинистка Наговицына жива

Наталья Наговицына Наталья Наговицына Фото: Социальные сети

Аэровидеосъемка с использованием БПЛА не выявила признаков, что российская альпинистка Наталья Наговицына жива, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. До этого в МЧС республики признали россиянку без вести пропавшей, так как она более двух недель оставалась недоступной для спасателей на высоте около 7200 метров на пике Победы.

Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора. По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговицыной обнаружить не удалось, — сказано в сообщении.​​​​​​

Ранее сообщалось, что стоимость операции по спасению Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, может составлять около $100 тысяч (8 млн рублей). Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев пояснил, что только один вылет вертолета стоит порядка $20 тысяч (1,6 млн рублей).

До этого член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что за годы восхождений на пике Победы погибли порядка 30 альпинистов из разных стран. По его словам, трагедии происходили в пределах 100 метров от точки, где сейчас находится альпинистка.

Наталья Наговицына
горы
альпинисты
Киргизия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком
В Кремле рассказали о контактах Москвы и Киева по дальнейшим переговорам
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.