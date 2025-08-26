День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:52

Названо число погибших альпинистов на месте ЧП с Наговицыной

Порядка 30 альпинистов погибли на пике Победы, где заблокирована Наговицына

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Порядка 30 альпинистов из разных стран погибло за годы восхождений на пике Победы в Киргизии в том месте, где оказалась заблокирована россиянка Наталья Наговицына, сообщил РИА Новости член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко. По его словам, трагедии происходили в пределах 100 метров от точки, где сейчас находится альпинистка.

Там есть только один маршрут — ты по нему идешь наверх и потом спускаешься вниз. На этом гребне много людей погибает. В районе плюс-минус 100 метров от места, где все случилось с Наташей, за годы восхождений погибло около 30 человек. Можно сказать, что все остались на этом месте — кто-то чуть выше, кто-то чуть ниже, — отметил он.

Собеседник добавил, что трое альпинистов из Ирана пропали во время спуска, не дойдя до гребня приблизительно 50–100 метров. Он уточнил, что итальянец, помогавший Наталье, не поднимался на вершину. Добравшись до ее палатки, он вместе с товарищем начал спуск, однако на высоте около 6,9 тысяч метров мужчина скончался. По его словам, на маршрут тогда вышли шесть человек, но вернулись лишь двое.

Ранее стало известно, что на пике Победы в августе погибли как минимум пять альпинистов: двое россиян, двое иранцев и итальянец. Первым умер капитан российской сборной Николай Тотмянин, который покорил вершину 10 августа, но на следующий день скончался в больнице от инфаркта. Иранцы Хассан Машхадиоглу и Марьям Пилехвари дошли до вершины, однако и они погибли. Итальянец Лука, находившийся в связке с россиянкой, получил тяжелое обморожение и 15 августа умер от отека мозга.

горы
альпинисты
Киргизия
спасатели
