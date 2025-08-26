День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 15:33

Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На пике Победы в Киргизии в августе погибли минимум пять альпинистов: двое россиян, двое иранцев и итальянец, сообщает Telegram-канал SHOT. Спасательные работы осложнены погодными условиями, тела четверых погибших остаются в горах.

Первым скончался капитан российской сборной по альпинизму Николай Тотмянин. 66-летний мужчина покорил гору 10 августа, но умер в больнице от инфаркта на следующий день. Иранцы Хассан Машхадиоглу и Марьям Пилехвари погибли 12 августа. Альпинисты дошли до вершины и на обратном пути встретились россиянкой Натальей Наговицыной, которая поднималась на пик. Они погибли через несколько часов.

Наговицына была в связке с итальянцем Лукой, немцем Гюнтером и россиянином Романом. Итальянец отказался от восхождения и ждал группу в пещере. Лука и Гюнтер поднялись к россиянке 13 августа и принесли продукты, мешок, палатку и газ. Они переночевали на горе с Наговицыной, а 14 августа начали спуск. Итальянец получил сильное обморожение и 15 августа умер от отека мозга.

Из-за опасных погодных условий забирать тела четырех альпинистов в ближайшее время не планируют. Известно местоположение только итальянца и россиянки Обнаружить иранцев не смогли даже с дрона.

Ранее сообщалось, что эвакуация российской альпинистки Натальи Наговицыной, получившей перелом ноги на пике Победы на высоте 7200 метров, возобновится не ранее июля 2026 года из-за экстремальных погодных условий. Операция потребует команды из 10–12 спасателей с необходимым оборудованием и запасами воды и продовольствия.

альпинисты
горы
погибшие
Киргизия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
В российском регионе мужчина из-за ревности пырнул ножом свою подругу
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СКР
Двое альпинистов погибли на пике Победы, где пропала Наговицына
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.