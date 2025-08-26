Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе

На пике Победы в Киргизии в августе погибли минимум пять альпинистов: двое россиян, двое иранцев и итальянец, сообщает Telegram-канал SHOT. Спасательные работы осложнены погодными условиями, тела четверых погибших остаются в горах.

Первым скончался капитан российской сборной по альпинизму Николай Тотмянин. 66-летний мужчина покорил гору 10 августа, но умер в больнице от инфаркта на следующий день. Иранцы Хассан Машхадиоглу и Марьям Пилехвари погибли 12 августа. Альпинисты дошли до вершины и на обратном пути встретились россиянкой Натальей Наговицыной, которая поднималась на пик. Они погибли через несколько часов.

Наговицына была в связке с итальянцем Лукой, немцем Гюнтером и россиянином Романом. Итальянец отказался от восхождения и ждал группу в пещере. Лука и Гюнтер поднялись к россиянке 13 августа и принесли продукты, мешок, палатку и газ. Они переночевали на горе с Наговицыной, а 14 августа начали спуск. Итальянец получил сильное обморожение и 15 августа умер от отека мозга.

Из-за опасных погодных условий забирать тела четырех альпинистов в ближайшее время не планируют. Известно местоположение только итальянца и россиянки Обнаружить иранцев не смогли даже с дрона.

Ранее сообщалось, что эвакуация российской альпинистки Натальи Наговицыной, получившей перелом ноги на пике Победы на высоте 7200 метров, возобновится не ранее июля 2026 года из-за экстремальных погодных условий. Операция потребует команды из 10–12 спасателей с необходимым оборудованием и запасами воды и продовольствия.