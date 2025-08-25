Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 19:49

Тело альпинистки Наговицыной смогут эвакуировать только следующим летом

Попытки эвакуации Наговицыной с пика Победы могут возобновить в июле 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эвакуацию российской альпинистки Натальи Наговицыной, пострадавшей от перелома ноги и с 12 августа находившейся на пике Победы на площадке высотой около 7200 метров, возобновится не раньше июля 2026 года, заявил киргизский альпинист Наиль Муратов в беседе с ТАСС. Причина в экстремальных погодных условиях.

Новые попытки вытащить Ноговицину спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы. Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия, и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет, — прокомментировал Муратов.

Он пояснил, что проведение подобной операции потребует значительных усилий и ресурсов. По его словам, для выполнения задачи потребуется команда из 10–12 хорошо подготовленных спасателей с необходимым оборудованием, чтобы они могли работать посменно. Им также нужно будет взять с собой большие запасы воды и продовольствия, поскольку даже обычное альпинистское восхождение — это сложное испытание из-за труднопреодолимых участков.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Пятницин сообщил о признании Наговицыной пропавшей без вести. Для получения документов о ее смерти родственникам нужно обратиться в дипломатические учреждения, что является стандартной практикой, хотя возможны и отступления от правил.

эвакуации
альпинисты
спасатели
горы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогера Арсена Маркаряна арестовали
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Режиссер Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после выступления в Москве
Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке
Дакаскос ответил, не боится ли он отмены в США из-за любви к России
Роскошная свадьба Муцениеце с Дрангой попала на видео
Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды
В МВД раскрыли детали задержания врио замглавы Курщины
Киркорова уже не держат ноги? Почему он упал на «Новой волне»
Эксперт раскрыла, кто выиграет от нового порядка расчета среднего заработка
Трамп может снять запрет на дальнобойное оружие для Украины
Киев остался без финансовой поддержки от Трампа
Трамп озвучил сроки окончания конфликта между Россией и Украиной
Американский актер признался в одной особенности, связанной с Россией
Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным
Потеря отца, здоровья и сцены: кто проклял Филиппа Киркорова?
Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского
Трамп признался, что ожидал легкого разрешения украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.