Тело альпинистки Наговицыной смогут эвакуировать только следующим летом Попытки эвакуации Наговицыной с пика Победы могут возобновить в июле 2026 года

Эвакуацию российской альпинистки Натальи Наговицыной, пострадавшей от перелома ноги и с 12 августа находившейся на пике Победы на площадке высотой около 7200 метров, возобновится не раньше июля 2026 года, заявил киргизский альпинист Наиль Муратов в беседе с ТАСС. Причина в экстремальных погодных условиях.

Новые попытки вытащить Ноговицину спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы. Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия, и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет, — прокомментировал Муратов.

Он пояснил, что проведение подобной операции потребует значительных усилий и ресурсов. По его словам, для выполнения задачи потребуется команда из 10–12 хорошо подготовленных спасателей с необходимым оборудованием, чтобы они могли работать посменно. Им также нужно будет взять с собой большие запасы воды и продовольствия, поскольку даже обычное альпинистское восхождение — это сложное испытание из-за труднопреодолимых участков.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Пятницин сообщил о признании Наговицыной пропавшей без вести. Для получения документов о ее смерти родственникам нужно обратиться в дипломатические учреждения, что является стандартной практикой, хотя возможны и отступления от правил.