Раскрыто, когда альпинистку Наговицину признают погибшей

Российскую альпинистку Наталью Наговицину признают пропавшей без вести через некоторое время, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Пятницин. По его словам, которые приводит ТАСС, ее родственники должны будут обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.

Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так, — подчеркнул он.

Ранее начальник лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков заявил, что у спасателей есть точные данные о местонахождении Натальи Наговицыной. Он добавил, что они не могут подтвердить гибель россиянки. Кроме того, по словам Грекова, поисково-спасательные работы завершены из-за плохой погоды.

Тем временем председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что попытка отправить беспилотник к российской альпинистке сорвалась из-за тяжелых погодных условий. По его словам, пока неизвестно, когда состоится новая попытка. Спасатели не могут назвать даже приблизительные сроки.