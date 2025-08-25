Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 12:08

Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы

Запуск беспилотника к альпинистке Наговицыной отменили из-за погоды

Airbus Helicopters H125 Airbus Helicopters H125 Фото: Ulrich Kettner/IMAGO/Global Look Press

Попытка отправить беспилотник к российской альпинистке Наталье Наговицыной на пике Победы не увенчалась успехом из-за сложных метеоусловий, сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в комментарии ТАСС. Таким образом, операция по спасению спортсменки вновь была вынужденно приостановлена.

Как уточнил представитель федерации, неблагоприятная погода сделала невозможным использование беспилотного летательного аппарата, который планировалось задействовать в понедельник, 25 августа. В настоящее время спасатели не могут назвать даже приблизительные сроки для следующей попытки.

Дрон не стали запускать из-за непогоды. Когда это может произойти в следующий раз, неизвестно, — сказал Яковенко.

Спасательная операция проходит в крайне сложных условиях, поскольку транспортировка пострадавшей альпинистки с горы признана невозможной. Наговицына получила перелом ноги и с 12 августа находится на высоте около 7200 метров, где она закреплена на небольшой площадке. Ниже по склону, в нескольких сотнях метров от Натальи, находится тело итальянского альпиниста, который погиб, пытаясь оказать ей помощь после получения травмы.

Ранее был опубликован снимок с «Еврокоптером», который при благоприятных условиях должен был вылететь к Наговицыной 25 августа. Отмечалось, что аппарат Airbus Helicopters H125 с бортовым номером EX-88010 принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Россия
альпинисты
беспилотники
Кыргызстан
