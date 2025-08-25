Опубликовано фото «Еврокоптера», который отправят на поиски Наговициной К альпинистке Наговициной на пике Победы направят дрон

Телеканал РЕН ТВ опубликовал снимок с «Еврокоптером», который при благоприятных условиях вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной в понедельник, 25 августа. По данным издания, аппарат Airbus Helicopters H125 с бортовым номером EX-88010 принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Сейчас он находится в базовом лагере Каркыра. При этом, сказано в материале, в республике нет пилотов с допуском на высоту 7000 метров, поэтому «Еврокоптером» некому управлять. Специально для спасательной операции привлекли трех итальянских пилотов.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко сообщил, что сезон восхождений на пик Победы завершен, потому спасатели свернут лагерь у подножия горы. По его словам, они смогут отправиться к местонахождению Наговицыной не раньше конца июня 2026 года.

47-летняя Наговицына получила перелом ноги при спуске с пика Победы 12 августа и с тех пор остается на высоте около семи тысяч метров. Немецкий и итальянский спасатели сумели передать ей спальный мешок, еду и горелку. При следующей попытке один из участников спасработ погиб, а вертолет, отправленный за альпинисткой, потерпел жесткую посадку, в результате чего тяжело пострадали пилот и еще один спасатель.