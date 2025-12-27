«Высота снега увеличится»: Синоптик дал прогноз на новогоднюю ночь в Москве Вильфанд: в Москве к концу года снежный покров увеличится на 10-15 см

Высота снега в Москве к концу года увеличится на 10-15 см, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снегопад ожидается в том числе в новогоднюю ночь.

Снежок будет, до конца года высота снега увеличится на 10-15 сантиметров <...>. В общем, вполне такая погода, которая, как мне кажется, ассоциируется с ожидаемой погодой в новогоднюю ночь, — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около −7 градусов днем и −10 ночью.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Новый год ожидаются снегопады и морозы. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, на праздничные каникулы также прогнозируется зимняя погода.

До этого рекордно низкая температура −59 градусов была зарегистрирована утром 24 декабря на метеостанции Делянкир в Оймяконском районе Якутии. Вечером 24 декабря там зафиксировали −58 градусов.