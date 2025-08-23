Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 23:58

«Мы упали»: спасатель рассказал о «посадке» борта при спасении альпинистки

Спасатель Семенов рассказал о жесткой посадке вертолета при спасении Наговициной

Вертолет Robinson Вертолет Robinson Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В ходе спасательной операции на пике Победы в Киргизии произошло падение вертолета, участвовавшего в эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, сообщил глава экспедиции Александр Семенов в интервью «Известиям». Инцидент был зафиксирован на высоте 4900 метров из-за сложных погодных условий и нестабильного снежного покрова.

Из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали, — поделился мужчина.

По словам Семенова, вертолет совершил жесткую посадку, в результате чего все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на происшествие, спасателям удалось помочь спуститься двум альпинистам из группы, в которой находилась Наговицина.

Семенов также уточнил детали происшествия с самой альпинисткой. При спуске с пика Победы в наиболее опасном месте произошел срыв, после чего напарник смог помочь Наговициной спуститься только до большого камня, известного среди альпинистов как «Птица».

Ранее сообщалось, что тело Наговицыной, погибшей при спуске с пика Победы, останется в горах Киргизии как минимум до весны следующего года. Альпинистский сезон 2025 года официально признан завершенным.

альпинисты
спасения
операции
вертолеты
