Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:22

Глава Минприроды озвучил количество открытых месторождений углеводородов

Козлов: в России открыли 36 новых месторождений нефти и газа в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России открыли 36 новых месторождений углеводородов в 2025 году, а прирост запасов нефти и газа остался на уровне предыдущего года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью ТАСС. По его словам, прирост составил 666 млн тонн нефти и 686 млрд кубометров газа, а окончательные цифры будут утверждены на государственном балансе в начале 2026 года.

Прирост запасов по всем категориям по нефти по результатам геологоразведки составляет 666 млн тонн, по газу — 686 млрд куб. метров. Эти показатели примерно соответствуют прошлым годам. Открыто 36 новых месторождений углеводородов, — говорится в сообщении.

Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что индийские компании приобретают российскую нефть исключительно из коммерческих соображений, ориентируясь на ее привлекательную цену. Таким образом он прокомментировал влияние американских санкций на торговлю энергоресурсами между странами.

Кроме того, британские журналисты сообщили, что Евросоюз сократил расходы на импорт нефти и газа из Соединенных Штатов, несмотря на заключенное летом тарифное соглашение о масштабных закупках. За последние четыре месяца траты снизились на 7%, а общая стоимость импорта американских энергоносителей в текущем году составила $29,6 млрд (2,3 трлн рублей).

минприроды
нефть
газ
месторождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.