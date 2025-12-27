Глава Минприроды озвучил количество открытых месторождений углеводородов Козлов: в России открыли 36 новых месторождений нефти и газа в 2025 году

В России открыли 36 новых месторождений углеводородов в 2025 году, а прирост запасов нефти и газа остался на уровне предыдущего года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью ТАСС. По его словам, прирост составил 666 млн тонн нефти и 686 млрд кубометров газа, а окончательные цифры будут утверждены на государственном балансе в начале 2026 года.

Прирост запасов по всем категориям по нефти по результатам геологоразведки составляет 666 млн тонн, по газу — 686 млрд куб. метров. Эти показатели примерно соответствуют прошлым годам. Открыто 36 новых месторождений углеводородов, — говорится в сообщении.

Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что индийские компании приобретают российскую нефть исключительно из коммерческих соображений, ориентируясь на ее привлекательную цену. Таким образом он прокомментировал влияние американских санкций на торговлю энергоресурсами между странами.

Кроме того, британские журналисты сообщили, что Евросоюз сократил расходы на импорт нефти и газа из Соединенных Штатов, несмотря на заключенное летом тарифное соглашение о масштабных закупках. За последние четыре месяца траты снизились на 7%, а общая стоимость импорта американских энергоносителей в текущем году составила $29,6 млрд (2,3 трлн рублей).