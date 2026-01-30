Зимняя Олимпиада — 2026
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд постановил взять под стражу начальника управления лесного хозяйства Минприроды Коми Евгения Черняка по обвинению в получении крупных взяток, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда. В рамках этого же уголовного дела арестован предполагаемый взяткодатель.

На период следствия заключен под стражу начальник управления лесного хозяйства Минприроды Республики Коми Черняк, обвиняемый в получении взятки в крупном размере <…>. Постановлениями Сыктывкарского городского суда от 30 января в отношении Черняка и [гендиректора коммерческой организации] Озманяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 марта, — отметили в суде.

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по март 2025 года Черняк, занимая сначала должность главного лесничего Прилузского лесничества, а затем пост начальника профильного управления Минприроды региона, получил от руководителя лесозаготовительной компании взятку на сумму не менее 200 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе регионального СКР сообщили, что в Сыктывкаре задержаны начальник управления лесного хозяйства Минприроды Республики Коми, представитель бизнеса и посредник в рамках уголовного дела о коррупции. Чиновник подозревается в получении взяток, а предприниматель — в их даче.

