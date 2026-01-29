Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 20:23

В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема

Начальника управления Минприроды Коми задержали по делу о коррупции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Сыктывкаре задержаны начальник управления лесного хозяйства Минприроды Республики Коми, представитель бизнеса и посредник в рамках уголовного дела о коррупции, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Чиновник подозревается в получении взяток, а предприниматель — в их даче.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год обвиняемый, будучи главным лесничим Прилузского лесничества, в обход закона содействовал лесозаготовительной компании: незаконно распределял участки, заключал сомнительные договоры и игнорировал нарушения. Взамен он лично и через посредника получал крупные денежные суммы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам МВД. В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия.

Ранее Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, которого обвинили в получении рекордной за всю историю министерства взятки в 5 млрд рублей. По его словам, имущество фигуранта будет конфисковано в доход государства.

суды
уголовные дела
Коми
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работает курьером? Как живет пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле
«Будет мальчик!»: МакSим провела гендер-пати на концерте
«Нам нужны»: Гутерриш призвал к регулированию многополярного мира
В Москве ищут желающего купить самый дорогой офис в России
Путин распорядился вывести госкомпании России на биржу
Россиянку заочно осудили за вступление в террористический батальон
В Минимущества Тверской области объяснили, почему Клишина «стала бомжом»
«Та куртка»: раскрыта неожиданная деталь встречи Путина и президента ОАЭ
Трамп заявил о личной договоренности с Путиным насчет ударов по Киеву
Запрещенные фразы: какие слова в переводах приводят к блокировке карты
Актриса фильма «Восток-Запад» ушла из жизни после борьбы с онкологией
Гендиректор Шереметьево раскрыл нюансы сделки по приобретению Домодедово
В Госдуме ответили на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз
Генсек ООН объявил о кризисе мирового порядка
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад
Международные резервы России достигли исторического максимума
Эрнст рассказал, как технологии влияют на потребление ТВ-контента молодежью
В России может исчезнуть деревня-призрак
Ушаков не согласился с позицией Рубио по урегулированию на Украине
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.