В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема Начальника управления Минприроды Коми задержали по делу о коррупции

В Сыктывкаре задержаны начальник управления лесного хозяйства Минприроды Республики Коми, представитель бизнеса и посредник в рамках уголовного дела о коррупции, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Чиновник подозревается в получении взяток, а предприниматель — в их даче.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год обвиняемый, будучи главным лесничим Прилузского лесничества, в обход закона содействовал лесозаготовительной компании: незаконно распределял участки, заключал сомнительные договоры и игнорировал нарушения. Взамен он лично и через посредника получал крупные денежные суммы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам МВД. В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия.

Ранее Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, которого обвинили в получении рекордной за всю историю министерства взятки в 5 млрд рублей. По его словам, имущество фигуранта будет конфисковано в доход государства.