Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:49

Появилось видео, как бойцы ВС России перехватили БПЛА ВСУ веревкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие применяют в зоне СВО веревки с грузами для перехвата и нейтрализации вражеских коптеров, сообщило Министерство обороны России. Ведомство также опубликовало видео применения этого спецсредства.

На кадрах запечатлен принцип использования данного устройства. Российский беспилотник несет подвешенную веревку с грузами. Ее развернули прямо над вражеским квадрокоптером. После этого дрон ВСУ зацепился за веревку своими винтами и начал падение. Подобное устройство дает возможность перехватывать различные типы БПЛА. Оно эффективно против разведывательных квадрокоптеров, дронов-камикадзе и беспилотных бомбардировщиков.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что за последние сутки по территории региона был нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов. Всего противник задействовал 34 БПЛА и выпустил 10 снарядов; 20 дронов и девять снарядов поразили цели в Грайворонском округе. В результате этих атак получили повреждения два автомобиля. В Ракитянском округе был причинен ущерб двум частным жилым домам.

До этого в Краснодарском крае произошла атака с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в поселке Волна, который относится к Темрюкскому району. Обломки сбитого беспилотника повредили магистральный трубопровод, что стало причиной возгорания.

коптеры
БПЛА
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.