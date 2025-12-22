Появилось видео, как бойцы ВС России перехватили БПЛА ВСУ веревкой

Российские военнослужащие применяют в зоне СВО веревки с грузами для перехвата и нейтрализации вражеских коптеров, сообщило Министерство обороны России. Ведомство также опубликовало видео применения этого спецсредства.

На кадрах запечатлен принцип использования данного устройства. Российский беспилотник несет подвешенную веревку с грузами. Ее развернули прямо над вражеским квадрокоптером. После этого дрон ВСУ зацепился за веревку своими винтами и начал падение. Подобное устройство дает возможность перехватывать различные типы БПЛА. Оно эффективно против разведывательных квадрокоптеров, дронов-камикадзе и беспилотных бомбардировщиков.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что за последние сутки по территории региона был нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов. Всего противник задействовал 34 БПЛА и выпустил 10 снарядов; 20 дронов и девять снарядов поразили цели в Грайворонском округе. В результате этих атак получили повреждения два автомобиля. В Ракитянском округе был причинен ущерб двум частным жилым домам.

До этого в Краснодарском крае произошла атака с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в поселке Волна, который относится к Темрюкскому району. Обломки сбитого беспилотника повредили магистральный трубопровод, что стало причиной возгорания.