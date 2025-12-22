Белгородская область попала под обстрел и массированную атаку БПЛА ВСУ выпустили по Белгородской области 34 беспилотника и 10 боеприпасов

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. За последние сутки противник задействовал 34 БПЛА. Кроме того, украинские войска запустили по Белгородчине 10 боеприпасов.

В Краснояружском округе по поселкам Задорожный, Прилесье и селу Теребрено выпущен один боеприпас и произведены атаки трех беспилотников. В поселке Задорожный в результате атаки дрона загорелся частный дом — возгорание ликвидировано, — говорится в сообщении.

Уточняется, что девять боеприпасов и 20 беспилотников ударили по Грайворонскому округу. В результате там повреждены два автомобиля. В Ракитянском округе причинен ущерб двум частным домам.

По данным Министерства обороны России, с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.