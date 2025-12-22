Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 09:23

Белгородская область попала под обстрел и массированную атаку БПЛА

ВСУ выпустили по Белгородской области 34 беспилотника и 10 боеприпасов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. За последние сутки противник задействовал 34 БПЛА. Кроме того, украинские войска запустили по Белгородчине 10 боеприпасов.

В Краснояружском округе по поселкам Задорожный, Прилесье и селу Теребрено выпущен один боеприпас и произведены атаки трех беспилотников. В поселке Задорожный в результате атаки дрона загорелся частный дом — возгорание ликвидировано, — говорится в сообщении.

Уточняется, что девять боеприпасов и 20 беспилотников ударили по Грайворонскому округу. В результате там повреждены два автомобиля. В Ракитянском округе причинен ущерб двум частным домам.

По данным Министерства обороны России, с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

Белгородская область
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
боеприпасы
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог предупредила, чем грозит смешивание алкоголя с газировкой
Юрист ответил, можно ли обменивать одежду из магазина белья
ДТП с участием самосвала и двух легковушек унесло жизни четырех человек
Россияне стали массово «терять» зрение
Несколько человек получили травмы при столкновении легковушки с маршруткой
В Конгрессе США потребовали надавить на Россию
Раскрыто, сколько грабителям удалось вынести драгоценностей из Лувра
Россиян предупредили о риске стать соучастниками мошенничества
«Очень сильный грохот»: очевидица раскрыла детали взрыва на юге Москвы
В России откроют хабы по продаже подержанных машин со скидкой
СК опубликовал видео с места подрыва автомобиля, где погиб генерал Сарваров
Раскрыто, как организаторы взрыва в Москве могли собрать СВУ
Стало известно, сколько человек эвакуировал Киев из прифронтовых регионов
Инфекционист рассказала, чем опасен гонконгский грипп
В СК раскрыли детали убийства российского генерала в Москве
Легкие слоечки с яблоками: идеальная выпечка к чаю
Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный
Против экс-главы Ростова-на-Дону возбудили дело о многомиллионной взятке
Бывшего российского чиновника заподозрили в огромной взятке
Перед Новым годом в России подешевела часть продуктовой корзины
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.