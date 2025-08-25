Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:42

В Киргизии не могут подтвердить гибель российской альпинистки

У спасателей есть точные данные о местонахождении альпинистки Наговицыной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У спасателей есть точные данные о местонахождении альпинистки Натальи Наговицыной, рассказал ТАСС начальник лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков. Он добавил, что они не могут подтвердить гибель россиянки. Кроме того, по словам Грекова, поисково-спасательные работы завершены из-за плохой погоды.

Да, мы закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на еврокоптере (вертолет. — NEWS.ru), но [подходящей] погоды нет, — заявил он.

Спасательная операция осложнена экстремальными условиями. Эвакуация пострадавшей альпинистки с горы оказалась невозможной. Наговицына сломала ногу и с 12 августа остается на высоте более 7 тысяч метров. В нескольких сотнях метров ниже находится тело итальянца, погибшего при попытке помочь Наталье.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что попытка отправить беспилотник к российской альпинистке сорвалась из-за тяжелых погодных условий. По его словам, пока неизвестно, когда состоится новая попытка.

