В Минкульте заступились за «отмененных» российских артистов Любимова: отмена концертов россиян в Европе обедняет западную культуру

Западные страны, отменяющие выступления артистов из России в Европе, ограничивают своим гражданам доступ к мировому культурному наследию, заявила РИА Новости министр культуры Ольга Любимова. Так она прокомментировала отказ Запада выпускать на сцену дирижера Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова и пианистку Елизавету Леонскую.

Подобного рода «акциями» занимаются представители западных элит определенного толка, которые не учитывают, что разрушать культурные мосты, создаваемые столетиями, — это значит обеднять культурную жизнь своих граждан, ограничивать их доступ к мировому культурному наследию, — сообщила Любимова.

Ранее итальянское политдвижение «Народ Венето» вместе с бывшим депутатом Вито Коменчини обратилось в прокуратуру по поводу дискриминации Абдразакова, которого отстранили от выступлений. Он считает, что руководство культурного фонда «Арена ди Верона» приняло решение под давлением Минкульта. В жалобе приведены статьи местных законов о разных видах дискриминации и цензуре.