Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова

Итальянское политдвижение «Народ Венето» вместе с бывшим депутатом Вито Коменчини обратилось в прокуратуру по поводу дискриминации российского оперного певца Ильдара Абдразакова, которого отстранили от выступлений, пишет ТАСС. Экс-депутат отметил, что этим вопросом должны заняться правоохранители и судебные органы.

Мы подали жалобу, поскольку считаем, что правоохранительные и судебные органы должны расследовать подобные случаи очевидной дискриминации, если не преследования, — сообщил депутат.

Он считает, что руководство культурного фонда «Арена ди Верона» приняло решение под давлением Минкульта и ряда политиков. В жалобе приведены статьи местных законов о разных видах дискриминации, а также о цензуре.

Ранее стало известно, что дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие Абдразакова в опере «Дон Жуан». Постановка должна была пройти в январе 2026 года на сцене Филармонического театра. Представители фонда не стали комментировать причины решения. Зампред Европарламента Пина Пичиено поддержала этот шаг.