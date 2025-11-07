Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:26

В Италии отменили выступление российского оперного певца

В Италии отменили выступление оперного певца Абдразакова в «Дон Жуане»

Ильдар Абдразаков Ильдар Абдразаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирекция культурного фонда «Арена ди Верона» объявила об отмене участия известного российского баса Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан», передает ТАСС со ссылкой на заявление учреждения культуры. В нем сообщается, что постановка должна была состояться в январе 2026 года на сцене Филармонического театра. Представители фонда не дали дополнительных комментариев по этому поводу.

Заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено выразила удовлетворение по поводу данного решения, опубликовав об этом пост в социальных сетях. Она активно выступала за запрет на выступления российских культурных деятелей в Италии, в том числе против июньского концерта Валерия Гергиева в Казерте.

Кроме того, Пичиено уже препятствовала выступлению Абдразакова на сцене Неаполитанского театра «Сан-Карло». В декабре 2022 года российский артист открыл новый сезон в «Ла Скала», исполнив партию в опере «Борис Годунов».

Ранее сообщалось, что выступления российского певца Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) были отменены в казахстанских Павлодаре и Усть-Каменогорске из-за обстоятельств, не зависящих от артиста и организаторов. Это произошло после отказа певца принять подарок в желто-синем пакете. Зрители обвинили артиста в неуважении к государственному флагу и потребовали отмены концертов.

