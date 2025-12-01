День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:59

Московскому ресторану запретили искать официантов-славян

Савеловский суд расценил объявление о найме только славян как дискриминационное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Савеловский суд Москвы заблокировал объявление о поиске официантов «только славянского происхождения» в один из ресторанов Москвы, сообщил ТАСС. Сообщение о поиске сотрудников было размещено в социальной сети «ВКонтакте».

Инициатором блокировки стала Савеловская прокуратура, орган в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с административным иском. Ведомство настаивало на блокировке, считая текст дискриминационным.

Информация из этого объявления может повлечь за собой нарушение устоявшихся в Российской Федерации межнациональных отношений, — было подчеркнуто в иске.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признав информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации. В настоящее время текст объявления в соцсети больше недоступен.

Ранее московский суд принял решение о запрете аукционов, на которых выставляются марки и открытки с изображением Адольфа Гитлера. В октябре и ноябре Перовская прокуратура собрала ряд коллекционных лотов, посвященных истории нацизма и фашизма. Среди лотов оказались марки служебной почты Третьего рейха, альбомы открыток с фото Гитлера и книги о фюрере и лидере Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.

прокуратура
Москва
суды
дискриминация
персонал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.