Московскому ресторану запретили искать официантов-славян Савеловский суд расценил объявление о найме только славян как дискриминационное

Савеловский суд Москвы заблокировал объявление о поиске официантов «только славянского происхождения» в один из ресторанов Москвы, сообщил ТАСС. Сообщение о поиске сотрудников было размещено в социальной сети «ВКонтакте».

Инициатором блокировки стала Савеловская прокуратура, орган в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с административным иском. Ведомство настаивало на блокировке, считая текст дискриминационным.

Информация из этого объявления может повлечь за собой нарушение устоявшихся в Российской Федерации межнациональных отношений, — было подчеркнуто в иске.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признав информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации. В настоящее время текст объявления в соцсети больше недоступен.

Ранее московский суд принял решение о запрете аукционов, на которых выставляются марки и открытки с изображением Адольфа Гитлера. В октябре и ноябре Перовская прокуратура собрала ряд коллекционных лотов, посвященных истории нацизма и фашизма. Среди лотов оказались марки служебной почты Третьего рейха, альбомы открыток с фото Гитлера и книги о фюрере и лидере Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.