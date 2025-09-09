«В кадре»: церемония награждения лучших HR-команд России пройдет 3 октября

Награждение лауреатов и победителей Премии Правительства Москвы в сфере управления персоналом «В кадре» пройдет 3 октября на столичной площадке «Синема Парк Мосфильм». Премия учреждена по решению Мэра Москвы. Ее цель — поддержать развитие передовых кадровых практик в государственном секторе.

В этом году на конкурс подали заявки команды из 47 регионов страны — от Сахалинской области до Калининградской. Самые популярные номинации — «В фокусе: удержание» и «Академия талантов: развитие». Это подчеркивает тот факт, что сейчас работодатели стремятся адаптироваться к современным реалиям рынка труда и стараются инвестировать в постоянное развитие своих сотрудников.

Фото: Управление кадровых сервисов Правительства Москвы

Концепция премии основана на метафоре кино, где главными героями становятся HR-специалисты — те, кто обычно остается за кадром, но именно их ежедневный труд по поиску, развитию и удержанию талантов формирует успешные команды. Мы решили перенести эту историю из тени закадрового пространства в яркий свет главного кадра, чтобы подчеркнуть значимость их роли. Выбор площадки «Мосфильма» для проведения церемонии неслучаен: именно здесь, в необычной атмосфере, финалисты со всей страны могут почувствовать себя настоящими героями. В центре внимания будут HR-команды из самых разных организаций со всей страны и их лучшие вдохновляющие практики, — отметила Ксения Александрова, директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов Правительства Москвы.

Экспертная комиссия рассмотрела сотни успешных HR-решений и определила 60 финалистов — претендентов на победу в трех категориях. В категории федеральных ведомств представлены госкорпорации, вузы, государственные учреждения и ведущие банки. Среди региональных команд в финал вышли проекты из Архангельской, Амурской, Воронежской, Калужской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского края, республик Башкортостан, Татарстан, Чеченской Республики, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В категории «Столица» — проекты органов исполнительной власти Москвы и подведомственных им организаций. Полная информация о финалистах размещена на официальном сайте Премии.

Итоги конкурса будут объявлены 3 октября прямо на церемонии — жюри определит 24 лауреата, занявших второе и третье места, и 12 победителей. Лучшие проекты будут опубликованы на сайте Премии, чтобы сотрудники и руководители, которые находятся в поиске HR-решений, могли перенять успешные практики.

Подробнее о ходе Премии можно узнать на официальном сайте vkadre.mos.ru.