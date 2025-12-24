Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:18

«Не дождешься помощи»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии

Трамп рассмешил Сталлоне шуткой о том, что от Слая не дождешься помощи

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп рассмешил известного актера Сильвестра Сталлоне на вручении ему премии за заслуги в области культуры шуткой о том, что «от Слая не дождешься помощи». Американский лидер выразил надежду, что теперь, заполучив из его рук статуэтку, артист все же придет ему когда-нибудь на выручку, передает газета The Economic Times.

Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет (на выручку — NEWS.ru), — сказал Трамп.

Выступая со сцены, Трамп назвал артиста своим большим другом. Он подчеркнул, что за десятилетия карьеры тот осуществил «фантастические вещи».

Ранее Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов как компенсацию от американского правительства за обыск ФБР в его частной резиденции Мар-а-Лаго. В ходе встречи со своими сторонниками в Северной Каролине он отметил странность ситуации, в рамках которой должен «договориться с самим собой».

Тем временем Трамп назвал себя ценителем красоты и человеком с тонким эстетическим вкусом, но сделал оговорку. Он заявил, что ему все равно, как выглядит женщина. Такую перемену президент объяснил тем, что начал заниматься политикой.

