Сталлоне показал тренировку в зале и восхитил фанатов

Сталлоне показал тренировку в зале и восхитил фанатов Сталлоне поразил поклонников физической формой в возрасте 79 лет

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в социальных сетях видео своей тренировки в спортзале, продемонстрировав отличную физическую форму. Запись вызвала широкий отклик среди поклонников артиста.

79-летний актер занимался в тренажерном зале перед камерой в облегающем спортивном костюме. Поклонники отметили хорошую физическую форму звезды фильмов «Рокки» и «Рэмбо». Сам Сталлоне признал, что с возрастом поддерживать форму становится все сложнее.

С каждым годом становится все труднее и труднее, поэтому нужно стараться еще сильнее. Кровь, пот и слезы, — сказал Сталлоне.

Публикация быстро стала популярной и набрала около 266 тыс. отметок «нравится». В комментариях пользователи назвали актера примером для подражания и отметили его дисциплину и мотивацию.

Ранее актер получил должность спецпосланника президента США в Голливуде. Помимо Сталлоне, президент США Дональд Трамп назначил его коллег Джона Войта и Мэла Гибсона. Глава Белого дома назвал пристанище американской развлекательной киноиндустрии «великим, но проблемным» местом.