Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 16:35

Сталлоне показал тренировку в зале и восхитил фанатов

Сталлоне поразил поклонников физической формой в возрасте 79 лет

Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Фото: Erlend Staub/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в социальных сетях видео своей тренировки в спортзале, продемонстрировав отличную физическую форму. Запись вызвала широкий отклик среди поклонников артиста.

79-летний актер занимался в тренажерном зале перед камерой в облегающем спортивном костюме. Поклонники отметили хорошую физическую форму звезды фильмов «Рокки» и «Рэмбо». Сам Сталлоне признал, что с возрастом поддерживать форму становится все сложнее.

С каждым годом становится все труднее и труднее, поэтому нужно стараться еще сильнее. Кровь, пот и слезы, — сказал Сталлоне.

Публикация быстро стала популярной и набрала около 266 тыс. отметок «нравится». В комментариях пользователи назвали актера примером для подражания и отметили его дисциплину и мотивацию.

Ранее актер получил должность спецпосланника президента США в Голливуде. Помимо Сталлоне, президент США Дональд Трамп назначил его коллег Джона Войта и Мэла Гибсона. Глава Белого дома назвал пристанище американской развлекательной киноиндустрии «великим, но проблемным» местом.
Сильвестр Сталлоне
актеры
артисты
тренировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.